„Original Südharzer Blaskapelle Lonau“ beendet die Sommerpause - Konzert am Wiesenbek

Nach gut gelungenen Auftrittsterminen in der ersten Jahreshälfte hat sich die „Original Südharzer Blaskapelle Lonau“ eine Verschnaufpause gegönnt.Ambeginnen nun wieder die Proben, dievon 20.00 bis 21.50 Uhr imdesstattfinden."Weroder ein anderesspielen kann und für sich eine neue Herausforderung sucht, ist herzlich eingeladen, zur Probe der Lonauer Blaskapelle hinzuzukommen“, sagtder seit fünf Jahren alsfür den guten Ton verantwortlich ist. „Wir beginnen jetzt mit den Proben für einige schöne Auftritts-Termine im Spätsommer und Herbst sowie für unser Jahresabschlusskonzert“. Für nahezu alle Blasorchester-Stimmen seien Notenmappen vorhanden.Zum einemrifft sich diedann am Sonntag, dem 11. August, um 14.00 Uhr in Bad Lauterberg an Dombrowskysam Campingpark Wiesenbeker Teich. Dort spielt die Kapelle ab 14.30 Uhr einauf einer eigens dafür errichteten Bühne. "Falls es Hunde und Katzen regnet", so informieren die Lonauer, entfällt die Veranstaltung