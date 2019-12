Jahres-Abschlusskonzert der Original Südharzer BLASKAPELLE LONAU - Höhepunkt der Konzertsaison am 29. Dezember

Diewird am letzten Sonntag des Jahres, am 29. Dezember, im DGH Lonau, also im Dorfgemeinschaftshaus des Herzberger Ortsteilsaufspielen. Daswird als musikalischer Höhepunkt des Jahres wieder nachmittags bei Kuchen und Kaffee stattfinden. Der erste Ton erklingt um 15.00 Uhr. Die musikalische Leitung hat Walter Ziegler, der auch in bewährter Weise gewitzt durch das Programm führen wird.Nach wie vor bildet die Musik in der Tradition dereinen wichtigen Schwerpunkt, die Musikerinnen und Musiker sind aber nicht allein auf die böhmische Blasmusik festgelegt.Sie wollen aus ihrem Notenkoffer auch effektvolle Stücke mit einem Bezug zur Jahreszeit auspacken, und sie werden das Publikum in vergangene Zeiten, in die Klangwelt dersowie desund, räumlich gesehen, unter anderem nach, insund in dieentführen. Die Lonauer werden Evergreens in Blasmusik-Bearbeitung sowie einzelnepräsentieren, aber auch denerklingen lassen.Spenden der Konzertbesucher für die musikalische Arbeit der Kapelle sind gern gesehen. Daswird für diesorgen. Einlass ins DGH Lonau ist ab 14.15 Uhr.Vorkann man übrigens die Lonauer Blaskapelle am 14. Dezember ab 10.30 Uhr erleben. An diesem Samstagvormittag werden die Musiker daseine Stunde lang vor allem mitbereichern.