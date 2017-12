Blasorchester Sieber stimmt mit Weihnachtskonzert auf Festtage ein

Daslädt am 23.12 unter dem Mottozu einem besinnlichen, aber auch unterhaltsamen Weihnachtskonzert in diein Sieber ein.Ab 19:30 Uhr erwartet die Gäste am Vorabend des Heiligen Abends ein festliches Programm bestehend aus traditionellen, festlichen Weihnachtsstücken; aber auch moderne Arrangements und Medleys stehen auf dem Programm. Das Orchester nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise quer durch verschiedenste Melodien aus mehreren Jahrhunderten Weihnachtsmusik . Nachstehend einige Programmpunkte, auf die sich die Gäste freuen dürfen: Neben dem Hauptorchester werden weitere Formationen präsentiert: solistisch werdenan der Flöte zusammen mitan der Orgel zu hören sein, außerdem wird einbestehend aus verschiedenen Instrumenten des sogenannten „tiefen Blechs“ auftreten.. Ebenfalls solistisch wird Isabel Schäfer zu hören sein. Sie singt die Gesangsstücke, begleitet vom Blasorchester Sieber.Geschichten und Gedichte rund um das Fest der Liebe runden das Programm ab.Die musikalische Leitung des Orchesters obliegt seit Juni diesen Jahres Melanie Hoffmann undIn der Pause wird das Weihnachtsgetränk schlecht hin, Glühwein, serviert.Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder frei, um eine Spende wird gebeten.