Tai Chi Sommer-Schnuppern-Kurs in Herrsching

Herrsching am Ammersee : Tai Chi Studio |

Statt fremde Länder, den eigenen Körper kennen lernen!

Ab 14. Juli startet der Sommer-Schnupper-Kurs



Hallo liebe Tai Chi Interessierte,

ich freu mich sehr, jetzt auch wieder live unterrichten zu können. Nach meiner Video-Serie (die Einzelübungen zeigte) habe ich für euch Sommerkurse je mit 5 Einheiten im Juli/August konzipiert.



Hier führe ich euch in die Tai Chi Yang Form ein und vermittle die grundlegenden Bewegungsprinzipien des Tai Chi.

Bei guten Wetter finden die Kurse im Freiem statt, bei nicht so gutem in unserem wunderbaren Studio.



Ich freue mich auf euch. Meldet euch an über:

info@taichi-inspiration.de

Hier die Daten für die einzelnen Kurse:

14. Juli bis 25. August. 5 Einheiten (70,- €)

- Morgenkurse

dienstags 9.00 - 10.15 Uhr (Fortgeschrittene)

mittwochs 9.00 - 10.15 Uhr (Anfänger)

- Abendkurse

dienstags 18.30 - 19.45 Uhr (Anfänger)

dienstags 20.00 - 21.15 Uhr (Fortgeschrittene)