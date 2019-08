So. 11.08.2019 bis So. 18.08.2019

16. Nachtmarkt Herrsching Feuer Kunst Musik



Der Nachtmarkt Herrsching hat sich seit 16 Jahren als DIE Plattform für ausgesuchtes Kunsthandwerk von hoher Qualität etabliert. Jährlich kommen tausende Besucher aus der Region, aber auch aus dem weiten Umland um die feinen, kunsthandwerklich hergestellten Unikate von über 80 Ausstellern vor atemberaubend schöner Naturkulisse direkt am Ufer des Ammersee zu bewundern und zu kaufen.



Für das leibliche Wohl der Marktbesucher wird mit ausgesuchter Gastronomie gesorgt. Von gutbürgerlich bis exotisch, ein bisschen Luxus oder bodenständig? Hier ist für jeden etwas dabei. An den vielen Sitzgelegenheiten direkt am Seeufer lässt es sich herrlich schlemmen und genießen. Das Getränkeangebot ist ebenso vielfältig und reicht von alkoholfreien Getränken über königlich-bayerisches Bier vom Fass bis hin zu erlesenen Weinen und spritzigen Cocktails.



50er und 60er Jahre Live-Musik oder Discofever? Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit viel Musik, Tanz, Gesang und fröhlicher Stimmung bietet für jedes Alter und jeden Geschmack das Passende. Auch für Kinder bieten wir ein umfangreiches Programm z.B. Trampolinspringen, Getränkekistenklettern der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching u.v.m.



Auf der beliebten Seebühne und dem Gelände wird es attraktive Showacts geben: Licht- und Feuerkünstler, stimmungsvolle Live-Musik unterschiedlichster Genres, Musical- und Showdance, Zauberei, Theater, Comedy u.v.m.



Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntags und Feiertag Donnerstag von 11.00 – 23.00, Uhr,

alle anderen Tage von 15.00 bis 23.00 Uhr

Seepromenade am alten Sportplatz, Rieder Straße/Ecke Madeleine-Ruoff-Straße, D-82211 Herrsching

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 998710 markt@geja-event.de

G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 Herrsching