Bath Choral Society – Sommer Benefizkonzert Kirchensaal Herrnhut

Herrnhut : Kirchensaal Herrnhut |

Bath Choral Society

Die „Bath Choral Society“ (BCS) ist ein enthusiastischer und engagierter Chor und umfasst rund 90 Stimmen, von denen allerdings nicht alle auf der Tournee mitreisen. Sie singen ein breites Spektrum an geistlicher und weltlicher Chormusik. Zusammen mit führenden Solisten und Orchestern geben sie jährlich ca. fünf Konzerte in und um Bath, darunter zwei Aufführungen im Dezember von Händels Messias in der „Abteikirche Bath“, die bereits im Jahr 1499 errichtet worden ist. In der vergangenen Konzertsaison präsentierte die BCS in Zusammenarbeit mit „Iford Arts“ Händels Jephtha. Der Chor freut sich in der diesjährigen Konzertsaison unter anderem Mendelssohns Elias und Duruflés Requiem vorstellen zu können.



Alle zwei Jahre unternimmt der Chor eine Konzerttournee, um in einer der großen Musikstätte Europas aufzutreten. Im Zuge der letzten beiden Musikreisen besuchten sie 2017 Bratislava und 2015 Paris wo sie drei Konzerte abhielten, einschließlich eines Konzerts in der „Kathedrale von Chartres“.



Musikalische Leitung: Shean Bowers

Begleitung: Paul Provost



Werke von Palestrina, Bach, Rheinberger, Brahms, Rachmaninow Und Vaughan Williams



Eintritt frei



Eine Spende für die Erhaltung des historischen Kirchensaals wird erbeten