Hybrid Mobil,steht in Wanne-Eickel am Westhafen für das Ausladenvon Binnenschiffe mit Kohle für das Kraftwerk in Herne-Baukau.Der Bagger wird von 231 kW Dieselmotor angetrieben.Die Reichweite beträgt 21 m.Das Einsatzgewicht von 77 bis 110 Tonnen.