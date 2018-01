Tischtennis: Wilkenburger Damen starten ins Spieljahr 2018

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Die Tischtennis-Damen des SV Wilkenburg (Bezirksklasse Hannover, Gruppe 06) nehmen am kommenden Freitag, 19.01.2018, den Spielbetrieb nach der Winterpause wieder auf. Zum ersten Spiel des neuen Jahres erwartet das Team um Mannschaftsführerin Angela Hansen ab 20.00 Uhr den derzeitigen Tabellenachten SV Arminia Hannover II in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30. Natürlich wollen die Gastgeberinnen versuchen, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen und die Erfolgsserie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage weiter auszubauen.



Und ein weiteres Eisen haben die Wilkenburger Damen außerdem im Feuer: als letztjährige Gewinnerinnen des Bezirkspokals haben sie auch in dieser Saison bereits wieder das Viertelfinale des Bezirkspokalwettbewerbes erreicht. Dabei erwarten sie am Freitag, 23.02.2018, um 20.00 Uhr den Tabellenzweiten der Parallelgruppe 05, den TSV Wettmar.



Interessierte oder neugierig gewordene Tischtennisfans, die sich gern einmal einen Eindruck vom Leistungsvermögen der Mannschaft oder spannenden und hart umkämpften Tischtennispunktspielen verschaffen möchten, sind selbstverständlich gern gesehen und herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.



Die Heimspiele des SV Wilkenburg in der Rückrunde 2017/2018:

Freitag, 19.01.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - SV Arminia Hannover II

Freitag, 26.01.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - VfV Concordia Alvesrode III

Freitag, 16.02.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - VfV Concordia Alvesrode II

Freitag, 23.02.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - TSV Wettmar (Bezirkspokal-Viertelfinale)

Freitag, 09.03.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - SC Hemmingen-Westerfeld

Freitag, 13.04.2018, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - TSV Kirchdorf