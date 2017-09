Tischtennis: Damen des SV Wilkenburg starten in die Saison 2017/2018

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Mit zwei Heimspielen binnen drei Tagen starten die Tischtennis-Damen des SV Wilkenburg in die neue Spielzeit 2017/2018 in der Bezirksklasse Gruppe 6. Zum Auftakt ist am kommenden Mittwoch, 13.09.2017, um 20.00 Uhr der Lokalrivale SV Arnum II in Wilkenburg zu Gast, zwei Tage später, am Freitag, 15.09.2017, erwarten die Wilkenburger Damen um die neue Mannschaftsführerin Angela Hansen die TuSpo Jeinsen in der heimischen Mehrzweckhalle an der Alten Dorfstraße 30. Zur Erinnerung: in der vergangenen Saison belegten die Damen des SV Wilkenburg im ersten Jahr nach dem Aufstieg zur Bezirksklasse einen überragenden 3. Tabellenplatz und verpassten nur ganz knapp die Relegation. Außerdem sicherten sie sich im Finale gegen die TSG Ahlten II erneut den Regionspokal. Wer sich selbst ein Bild der erfolgreichen Mannschaft machen möchte, ist zu den Spielen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.



Die Heimspieltermine im Überblick:



Mittwoch, 13.09.2017, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - SV Arnum II



Freitag, 15.09.2017, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - TuSpo Jeinsen



Mittwoch, 25.10.2017, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - TSV Langreder



Freitag, 17.11.2017, 20.00 Uhr SV Wilkenburg - TuS Harenberg