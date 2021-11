SV Wilkenburg: Vereinsmitglieder machen Sportanlage „winterfest“

Hemmingen : Sportanlage SV Wilkenburg |

Wilkenburger Sportanlage erstrahlt in neuem Glanz

Wer will fleißige Handwerker seh‘n? Wer kennt es nicht, das bekannte Kinderlied? Doch nicht nur fleißige Handwerker, sondern gleich 38 Vereinsmitglieder deswaren am vergangenen Samstag, 13.11., auf der Sportanlage und in der angrenzenden Mehrzweckhalle aktiv, um die Grünanlagen winterfest zu machen, das nicht mehr ganz taufrische Flutlicht auf dem B-Platz instand zu setzen und auch die Räume in der Halle aufzuräumen. Nach gut 5 Stunden waren alle angefallenen Arbeiten erledigt. Zufrieden äußerte sich der 1. Vorsitzende: „Alle Sparten waren vertreten. Es war eine tolle Aktion. Alle waren hoch motiviert und das Ergebnis ist traumhaft." Der SV Wilkenburg bedankt sich bei allen fleißigen Helfern, "Einsatzleiter"und dem Betriebshof der Stadt Hemmingen für die tatkräftige Unterstützung.Pressesprecher des SV Wilkenburg