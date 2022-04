SV Wilkenburg: Sparte Zumba pausiert am Gründonnerstag

Hemmingen : Empore der Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Trotz der noch bis einschließlich Dienstag, 19.04.2022, andauernden Osterferien in Niedersachsen setzt die Sparte Zumba im SV Wilkenburg ihren Trainingsbetrieb weiterhin fort. Lediglich am Gründonnerstag, 14.04.2022, gönnt Trainerin Sandra Last ihren Damen eine Pause. Das letzte Training vor Ostern findet somit am kommenden Donnerstag, 07.04.2022, von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf der Empore der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, statt.



Weiter geht es nach den Ferien am Donnerstag, 21.04.2022, zur selben Zeit und an selber Stelle.