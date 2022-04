SV Wilkenburg: Sparte Wirbelsäulengymnastik hat Osterferien

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Am kommenden Montag, 04.04.2022, beginnen in Niedersachsen die sicherlich von vielen Schülerinnen und Schülern herbeigesehnten Osterferien, die bis einschließlich 19.04. andauern werden. Auch die Sparte Wirbelsäulengymnastik des SV Wilkenburg legt eine Osterferien-Pause ein und hat daher an den beiden kommenden Dienstagen, 05.04. und 12.04., „trainingsfrei“. Erst am Dienstag, 19.04., trifft sich die Sparte wieder zu Ihrem wöchentlichen Training von 09.30 - 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstrasse 30.



Interessierte „Neuzugänge“ sind - gern auch zu einer vorherigen „Schnupperstunde“ - noch immer herzlich willkommen.



Auf neue Mitglieder und ein Wiedersehen beim nächsten Training am Dienstag, 19.04.2022, von 09.30 - 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstrasse 30, freut sich



die Sparte Wirbelsäulengymnastik des SV Wilkenburg