SV Wilkenburg: Sparte Kinderturnen beendet "Sommerpause"

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Die Sommerferien haben zwar erst vor gerade einmal zwei Wochen begonnen, aber schon jetzt wirft der Trainingsbetrieb des SV Wilkenburg nach den Ferien seine Schatten voraus: am Freitag, 03.09.2021, nehmen die Kinder der beiden Kinderturngruppen des Vereins ihren Übungsbetrieb wieder auf. Zum Auftakt trifft sich um 16.00 Uhr und danach jeweils freitags von 16.00 bis 17.00 Uhr die Gruppe der ein- bis dreijährigen Kinder in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, um gemeinsam zu klettern, krabbeln, kriechen und über die zahlreichen Gerätelandschaften zu hüpfen. Eine Stunde später, um 17.00 Uhr und danach ebenfalls jeweils freitags von 17.00 bis 18.00 Uhr, trainert an selber Stelle die Gruppe der vier- bis sechsjährigen Kinder. Eltern und ihre Kinder in den genannten Altersgruppen sind zu einer "Schnupperstunde" herzlich willkommen. Interessierte dürfen auch gern einfach bei den Übungsstunden in der Halle vorbei schauen. Für Fragen steht die Übungsleiterin Michelle Wittkopp unter der Rufnummer (0152) 29 74 11 53 - gern auch per WhatsApp oder SMS - zur Verfügung.





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg