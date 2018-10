SV Wilkenburg: Sparte Kinderturnen ändert Trainingszeiten

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Mit geringfügig geänderten Trainingszeiten setzt die Sparte Kinderturnen des SV Wilkenburg den Übungsbetrieb nach den Herbstferien fort. Erstmals am Freitag, 19.10.2018, trainieren die 1- bis 2-jährigen Kinder von 15.30 - 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30. Neu ist dagegen, dass die bisher am Dienstag aktiven 3- bis 4-jährigen Kinder künftig an gleicher Stelle freitags von 16.30 - 17.30 Uhr gemeinsam mit den 5- und 6-Jährigen klettern, krabbeln, kriechen und über zahlreiche Gerätelandschaften hüpfen dürfen.



Kinder in den genannten Altersgruppen und ihre Eltern sind noch immer herzlich willkommen. Interessierte dürfen gern einfach bei den Übungsstunden in der Halle vorbei schauen. Für evtl. Fragen steht die Übungsleiterin Nina Jetzkewitz unter der Rufnummer (0162) 749 30 71 - auch per WhatsApp oder SMS - gern zur Verfügung.