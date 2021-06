SV Wilkenburg nimmt Kinderturnen wieder auf

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |



Tiefes Durchatmen bei den Kindern des SV Wilkenburg: nach über einem Jahr Corona-bedingter Pause findet endlich wieder der lang ersehnte Übungsbetrieb in der Wilkenburger Mehrzweckhalle statt. Nach den Fußballern der G-Junioren, die bereits seit zwei Wochen wieder trainieren dürfen, haben jetzt auch die Kinder der Kinderturngruppen ihren Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Gleich zwei Gruppen bietet die neue Übungsleiterinab sofort an. Jeweilsist die Gruppe derin der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, aktiv, um gemeinsam zu klettern, krabbeln, kriechen und über die zahlreichen Gerätelandschaften zu hüpfen. Eine Stunde später,, trainert an selber Stelle die Gruppe der. Eltern und ihre Kinder in den genannten Altersgruppen sind zu einer "Schnupperstunde" weiterhin herzlich willkommen. Interessierte dürfen auch gern einfach bei den Übungsstunden in der Halle vorbei schauen. Für Fragen steht die Übungsleiterinunter der Rufnummer- gern auch per WhatsApp oder SMS - zur Verfügung.