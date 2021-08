SV Wilkenburg: Neu gegründete Sparte Ballett nimmt Training wieder auf

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Nur wenige Tage nach der Sparte Kinderturnen nimmt auch die im vergangenen Jahr kurz vor der Corona-Pandemie neu gegründete Sparte Ballett des SV Wilkenburg ihren Trainingsbetrieb wieder auf. Zur Erinnerung: gleich drei Gruppen der neuen Sparte trainieren demnächst in den Räumlichkeiten des Vereins an der Alten Dorfstraße. Den Auftakt bestreiten am Montag, 06.09.2021, um 16.00 Uhr und auch danach jeweils montags um 16.00 Uhr sogar gleichzeitig die Gruppen der Anfänger auf der Empore der Mehrzweckhalle Wilkenburg und eine Etage tiefer in der Halle die Fortgeschrittenen. Eine weitere Trainingseinheit findet - erstmals am Freitag, 10.09.2021, um 16.00 Uhr - und auch danach jeweils freitags um 16.00 Uhr auf der Empore für die Fortgeschrittenen statt. Interessierte "Neuzugänge" sind - gern auch zu einer vorherigen "Schnupperstunde" - noch immer herzlich willkommen. Für nähere Informationen steht die Trainerin Olena Arrago unter der Rufnummer (01577) 182 17 82 - gern auch per WhatsApp oder SMS - zur Verfügung.





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg