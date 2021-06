SV Wilkenburg lädt ein zur Jahreshauptversammlung

Hemmingen : Sportheim des SV Wilkenburg |

Erste Jahreshauptversammlung nach der coronabedingten Pause



Nach der coronabedingten Pause lädt der SV Wilkenburg seine Mitglieder in diesem Jahr erstmals wieder zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Die Versammlung findet am Samstag, 31.07.2021, um 18.30 Uhr am Sportheim des Vereins, Alte Dorfstraße 30, 30966 Hemmingen, statt und soll Corona-bedingt im Freien stattfinden. Für die Besucher besteht dennoch die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz mitzuführen und bei Bedarf zu tragen.



Tagesordnung:



1. Begrüßung und Gedenken

2. Feststellen der Beschlussfähigkeit

3. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2019

4. Ehrungen (die Ehrungen werden nur verlesen, zur Ehrung selbst wird eine separate Veranstaltung stattfinden)

5. Bericht des 1. Vorsitzenden (Sportberichte entfallen)

6. Kassenbericht

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Entlastung des Vorstandes

9. Neuwahlen

10. Haushaltsvoranschlag 2021

11. Anträge

12. Verschiedenes





Anträge zu Punkt 11 der Tagesordnung sind bis zum 21.07.2021 beim 1. Vorsitzenden Klaus-Dieter Saul, Heisterkamp 11, 30966 Hemmingen, einzureichen.





gez. Klaus-Dieter Saul

1. Vorsitzender des SV Wilkenburg