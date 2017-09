SV Wilkenburg erweitert Angebot Kinderturnen

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Durch den enormen Zuwachs in der Sparte Kinderturnen haben sich die Verantwortlichen des SV Wilkenburg entschlossen, eine weitere Gruppe für Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren einzurichten. Das Training findet ab sofort jeweils dienstags in der Zeit von 15.30 - 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, statt.



Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren sind freitags von 15.30 - 16.30 Uhr, Kinder von 5 und 6 Jahren im Anschluss daran von 16.30 - 17.30 Uhr - ebenfalls in der Mehrzweckhalle Wilkenburg - herzlich willkommen.



Für nähere Auskünfte steht die Übungsleiterin Gesine Seib unter der Rufnummer (0172) 433 94 31 gern zur Verfügung.