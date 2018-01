Hallenfußball: Wilkenburger D-Junioren richteten Zwischenrundenspieltag des „Sparkassen-Hallenpokals“ aus

Hemmingen : Tribünensporthalle Hohe Bünte |

Die D-Junioren des SV Wilkenburg sind am Samstag, 20.01.2018, ab 14.00 Uhr Ausrichter des zweiten Spieltags der Zwischenrundengruppe 3 B des diesjährigen „Sparkassen-Hallenpokals“. Gespielt wird in der Tribünensporthalle Hohe Bünte, Hohe Bünte 4, mit folgenden Mannschaften:



FC Eldagsen, Garbsener SC, SV Gehrden, SV Germania Grasdorf, SpVg Laatzen, FC Rethen, TSV Schulenburg, TuS Seelze, FC Springe und Gastgeber SV Wilkenburg.



Zum Auftakt besiegten die Gastgeber am vergangenen Wochenende den FC Rethen mit 1:0, den SV Germania Grasdorf mit 2:1 und trennten sich 1:1 vom Garbsener SC. Das bedeutet in der derzeitigen Tabelle den 3. Tabellenplatz.



Die Fußballjugend des SV Wilkenburg freut sich auf zahlreiche Besucher. Für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltung in bewährter Wilkenburger Manier bestens gesorgt.