Fußball: SV Wilkenburg startet Rückrundenvorbereitung

Hemmingen : Sportanlage SV Wilkenburg |

Am kommenden Dienstag, 16.01.2018, nimmt der Kreisligist SV Wilkenburg, derzeitiger Tabellenzwölfter der Kreisliga Region Hannover, Staffel 4, das Training zur Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Bereits eine Woche vor dem offiziellen Start am 25.02.2018 ist das Team des Trainerduos Markus Kittler und Andreas Fabig am Sonntag, 18.02.2018, um 14.00 Uhr mit dem ersten von insgesamt sieben Nachholspielen beim Polizei-SV Hannover gefordert. Angesichts der momentanen widrigen Platzverhältnisse ist allerdings schon jetzt absehbar, dass mehrere der angesetzten Trainingseinheiten entweder in der Wilkenburger Mehrzweckhalle oder im eigens angemieteten Soccer-Park stattfinden werden. Auch die beiden vereinbarten Testspiele am Samstag, 03.02.2018 um 15.00 Uhr bei den A-Junioren U 19 des TSV Havelse (Regionalliga Nord) und am Samstag, 10.02.2018, um 14.00 Uhr auf der Sportanlage Hohe Bünte in Hemmingen-Westerfeld gegen die SG Ronnenberg 05 (Kreisliga Region Hannover, Staffel 3) werden jeweils wetterunabhängig auf Kunstrasen ausgetragen.



Nicht mehr zum Wilkenburger Kader gehören ab sofort Alper Maraz, der sich nach einem halbjährigen Gastspiel in Wilkenburg wieder seinem bisherigen Verein SV Ihme-Roloven (Kreisliga Region Hannover, Staffel 3) angeschlossen hat, sowie Marius Meister, der nach zweieinhalb Jahren ebenfalls wieder zu seinem vorherigen Verein FC Springe (Bezirksliga Hannover, Staffel 3) zurückkehrt.