Fußball: Spielvorschau Freundschaftsspiel SV Wilkenburg - SV Dedensen am Sonntag, 15.08.2021, 15.00 Uhr

Hemmingen : Sportanlage SV Wilkenburg |

Einen attraktiven Gegner hat sich der SV Wilkenburg (Kreisliga Region Hannover, Staffel 4) zum offiziell letzten Test vor dem Kreispokalspiel beim Hemminger Stadtrivalen SV Eintracht Hiddestorf am Sonntag, 29.08.2021, um 15.00 Uhr eingeladen: am kommenden Sonntag, 15.08.2021, ist ab 15.00 Uhr der Kreisligist SV Dedensen aus der Parallelstaffel 3 auf der Sportanlage an der Alten Dorfstraße 30 in Wilkenburg zu Gast. Zur Erinnerung: in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen vergangenen Saison belegten die Gäste nach 8 absolvierten Spielen mit 6 Siegen, einem Unentschieden mit dem 0:0 beim TSV Kirchdorf und lediglich einer 0:2-Niederlage beim TSV Goltern den 1. Tabellenplatz und werden auch in dieser Saison wieder ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden. "Mit dem SV Dedensen haben wir einen starken Gegner gefunden, der unserer neu formierten Mannschaft mit Sicherheit alles abverlangen wird. Außerdem haben sie bereits 6 Testspiele absolviert, wir dagegen erst eines bei der 0:1-Niederlage gegen die A-Junioren des TSV Pattensen", erwartet Pressesprecher Martin Volkwein dennoch ein attraktives Spiel gegen einen starken Gegner.



Beim SV Wilkenburg hat sich personell einiges getan: als Nachfolger des langjährigen Trainers Rüdiger Hoffmann haben die beiden Trainer der eigenen 2. Herren, Matthias Knoll und Andreas Last, die sportliche Leitung an der Alten Dorfstraße übernommen. Daneben haben zahlreiche Spieler - teilweise schon in der vergangenen Saison - den Verein verlassen. Aber auch einige neue Akteure konnten die beiden neuen Trainer bereits begrüßen.



Zugänge:

Enrico de Marco (TuS Davenstedr, bereits während der vergangenen Saison), Jared Fröhnel (SpVgg Niedersachsen Döhren, bereits während der vergangenen Saison), Luis Kropp (eigene A-Junioren), David Schaper (eigene 2. Herren), Jan-Hendrik Schmöe (eigene 2. Herren).



Abgänge:

Mustafa Akcora (TV Jahn Leveste), Can Caglar (pausiert), Sefer Derya (VfL Eintracht Hannover Altsenioren Ü 32), Moritz Hinkelmann (SG Hannover von 1874), Maurice Hirte (SV Linden 07), Marko Hömke (SV Linden 07, bereits während der vergangenen Saison), Henning Schnittker (pausiert), Lukas Süßmilch (TuS Wettbergen), Fatih Tatoglu (Hannover 96 Altsenioren Ü 32).





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg