Fußball: Kreispokal 3. Runde SV Wilkenburg - SG Blau-Gelb Elze am Sonntag, 21.11.2021, 14.00 Uhr

Hemmingen : Sportanlage SV Wilkenburg |

Letzes Spiel des Jahres für Wilkenburger Herren





Zum letzten Spiel des Jahres erwartet der SV Wilkenburg am Sonntag um 14.00 Uhr mit der SG Blau-Gelb Elze den aktuellen Tabellenfünften der Kreisliga Region Hannover, Staffel 2, zum Kreispokalspiel der 3. Runde. "Die Elzer sind für uns ein unbeschriebenes Blatt, aber wir haben uns ausreichend über sie informiert und sind gewappnet. Bisher haben wir nur einmal, in der Aufstiegsrelegation 2008, gegen sie gespielt und - ebenfalls daheim - mit 0:1 verloren. Aber im darauffolgenden legendären Spiel beim TSV Eintracht Obershagen haben wir damals mit unserem Last-Minute-3:0-Sieg doch noch den Aufstieg in die Kreisliga geschafft," erinnert sich Pressesprecher Martin Volkwein an das bisher einzige Aufeinandertreffen beider Teams. Der derzeitige spielerische Aufwärtstrend lässt auch die Trainer Matthias Knoll und Andreas Last optimistisch auf den Sonntag schauen und die Mannschaft ist heiß drauf, das letzte Spiel des Jahres erfolgreich zu gestalten. "Ich setze meine Hoffnung auf die 96-Fans in unserer Mannschaft. Für sie ist es doch immer wieder ein schönes Gefühl, gegen "Blau-Gelb" zu gewinnen," so der Wilkenburger Pressesprecher augenzwinkernd. Der Gastgeber erreichte die 3. Runde des Pokalwettbewerbes durch Siege beim Lokalrivalen SV Eintracht Hiddestorf (4. Kreisklasse, Staffel 7, 10:0) und beim SV Altenhagen (1. Kreisklasse, Staffel 5, 8:1), die Elzer setzten sich beim Lokalrivalen SC Wedemark (1. Kreisklasse, Staffel 2, 2:0) und daheim gegen den Srpski FK Hannover (1. Kereisklasse, Staffel 4, 3:1) durch. "Wir können Pokal" ist seit dem Kreispokalsieg 2016 das Wilkenburger Motto bei derartigen Spielen.