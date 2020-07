Frauenfußball: 1. Frauen gehen in die Sommervorbereitung!

Hemmingen : 1. Frauenfußballmannschaft |

Das Landesliga-Team von Simone Wehner startet am Mittwoch, 29.07.2020 mit der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021!

Neben den Trainingseinheiten auf der Sportanlage des SC H-W an der Hohen Bünte, stehen auch diverse Testspiele auf dem Programmzettel.Aktuell finden zwei Heimspiele statt. Zunächst geht's am Sonntag, 09.08.2020, ab 14 Uhr gegen RSV Rehburg. Am Sonntag, 23.08.2020 ist gegen den Oberligisten TSV Bemerode - Anstoßzeit folgt - ein weiterer Test geplant.Darüber hinaus reist das Team am Sonntag, 16.08. zum 1. FC Sarstedt und am Sonntag, 30.08.2020 wird die Mannschaft beim TSV Gladebeck ihr Können prüfen.Weitere Freundschaftsspiele und Aktionen werden die Vorbereitung säumen.