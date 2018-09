RiesJAZZ und Concerto Latino im Lauinger Rathaus

Heidenheim an der Brenz

In den Seewiesen

, In den Seewiesen , 89520 Heidenheim an der Brenz DE

Brenzpark , In den Seewiesen , 89520 Heidenheim an der Brenz DE

Heidenheim an der Brenz : Brenzpark |

Lateinamerikanische Musik und entspannende Jazz-Musik sind am Sonntag den 21. Oktober um 17 Uhr im Lauinger Rathaus zu hören.



Das Quartett RiesJAZZ hatte sein Debut 2012 in Nördlingen auf dem cittaslow Festival, einer aus Italien stammenden Bewegung, die Langsamkeit, Traditionen und Gemütlichkeit als Motto hat. Unter diesem Blickwinkel lässt sich auch die Musik des Quartetts sehen: Entspannt gespielte Jazzmusik, frisch aufgelegte Standards, gekonnte Improvisationen, swingende Linien - die Spielfreude der Musiker überträgt sich auf das Publikum und sorgt für Begeisterung. Die vier Musiker Bernd Fischer(Saxophon), Marcus Prügel (Piano), Arndt Pischke (Kontrabass) und Thomas Höpfner (Schlagzeug) blicken jeder auf jahrzehnte lange Erfahrung in verschiedenen Formationen zurück.



Argentinische Leidenschaft, brasilianische Lebenslust und viel schwäbische Experimentierfreude verspricht die Musik von Concerto Latino mit den Dillinger Musikern Sonja Lorenz (Flöte), Agata Englert (Gitarre), Gerhard Kling (Perkussion), Franz Heim (Kontrabass) und Christian Kempter (Vibraphon). Klassische Bossa Nova Rhythmen wechseln mit modernen Tangos, verfeinert mit ungewöhnlicher Rhythmik im 7/8 Takt oder afrikanischen Einflüssen (www.concerto-latino.de).



Kartenreservierung unter 09076/448 oder über Kontaktformular auf www.concerto-latino.de. Eintritt 10 (Schüler/Studenten 8) Euro.