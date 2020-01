Blasorchester Sieber gibt Neujahrskonzert am 26. Januar im "Weißen Roß" in Hattorf

Am Sonntag, 26. Januar heißt es wiederBereits seit langer Zeit gastiert das beliebte sieberaner Orchester immer wieder zum Jahresbeginn in Hattorf. Sonst immer als Abendkonzert veranstaltet handelt es sich bei demerstmalig um ein Kaffeekonzert. Ab 15 Uhr heißen die Wirte desdie Gäste des Neujahrskonzert bereits zu Kaffee- und Kuchenleckereien willkommen. Ab 16.30 Uhr folgen die, präsentiert durch dasDas Programm ist dabei vielfältig, daher hier nur ein kleiner Vorgeschmack. Es werden rockige Jazz-Stücke dabei sein, genauso wie ein Medley bekannter Walt Disney Melodien. Filmmusiken werden ebenfalls Bestandteil des Konzertes sein. Auch Fans von Phil Collins werden sich wiederfinden. Ein Medley seiner bekanntesten und beliebtesten Melodien steht ebenfalls auf dem Konzertprogramm.Natürlich dürfen auchundnicht fehlen. Hierfür sei beispielhaft nur einmal der Marschgenannt.Konzertkarten gibt es für 8 € an der Veranstaltungskasse. Schnäppchenjäger können sich diese für 6 € ab sofort im Vorverkauf sichern. Die Vorverkaufsstellen sind dasin Sieber, dasin Herzberg und dasKinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei.