14. Gerätturntag des TSV Kolenfeld - man sollte ihn nicht verpassen!

Die Trainer der Gerätturngruppe des TSV Kolenfeld veranstalten in diesem Jahr ihren 14. Gerätturntag.



Er findet in der Turnhalle der Grundschule Kolenfeld am 23. November 2019 um 15.30 Uhr statt. Einlass ist 15 Uhr.



Eintitt für Erwachsene 3 € und für Kinder ( 2 Jahre bis 11Jahre) 2 €.



Moderiert wird der Nachmittag von dem charmanten Moderatorenteam

Jessika Dziony und Mario Perri. Mario Perri hat drei Mädchen, die bei dem Gerätturntag mitwirken.

Er selbst ist ein leidenschaftlicher Tänzer, der früher auf hohem Wettkampfniveau getanzt hat.



Diesen Nachmittag sollte man nicht verpassen.



Akrobatik, Turnen, Tanz, Gymnastik, Wahl Sportlerin des Jahres, Cafeteria und und und