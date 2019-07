Irish Folk Konzert - offene Kirche

Hasselfelde : Albrechtshaus |

IRISH FOLK KONZERT in der Stabkirche Stiege

Die Gruppe “Josefine´s Choice” aus Halle, auch bekannt vom

diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg, begeistert mit irischen Songs,

Balladen und irischen Tanzstücken.

Besetzung:

Josefine Meyer – Gesang

Ronja Hohbach – Geige

Miriam Laschinski – Cello

Michael Weyhe – Gitarre, Dudelsack



Der Verein Stabkirche Stiege e.V. unterstützt die noch junge Band

mit der Möglichkeit, in der Stabkirche aufzutreten.

Die Stabkirche ist ein einmaliges Denkmal, welches durch eine Umsetzung

gerettet und genutzt werden soll.

Eintritt frei – spenden erwünscht.

Alle Erlöse kommen der Rettung der Holzkirche zugute.



Termin: 25.08.2019

Zeit: 15.00 Uhr

Informationen: www.stabkirche-stiege.de

info@stabkirche-stiege.de

Für eine Besichtigung der Holzkirche ist ab 12.00 Uhr geöffnet.