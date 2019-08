Kinderfest zur 650 Jahre Wünschendorf Festwoche: Kulturverein Wünschendorf e. V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

In diesem Jahr feiert der Ort Wünschendorf im Erzgebirge sein 650-jähriges Bestehen. Der Kulturverein Wünschendorf e.V. organisiert zu diesem Anlass eine Festwoche mit einem Kinderfest und vielfältigen kostenfreien Veranstaltungen. Ziel ist es, den Bewohnern der Region und vor allem den Kindern, mit einem bunten Rahmenprogramm eine erlebnisreiche Zeit in der Heimat zu bieten. Der Kulturverein erhielt für sein bemerkenswertes Engagement eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Der Ort Wünschendorf im Erzgebirge veranstaltet, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Wünschendorf e.V., seit 2014 jedes Jahr ein Dorffest für die Bewohner des Dorfes und der Umgebung. Wünschendorf wurde 1369 erstmals urkundlich erwähnt, weshalb in diesem Jahr ein einwöchiges Dorffest samt Kinderfest anlässlich des 650-jährigen Jubiläums gefeiert wird. Für die Kinder der Region wird in dieser Festwoche ein vielfältiges und lehrreiches Angebot an Aktivitäten organisiert. So können sie beispielsweise kostenlos bei einer Mini-Playback-Show und bei einer Jugendfahrradtour vom ADAC teilnehmen oder eine Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr Wünschendorf erleben.„Die Kinder freuen sich jedes Jahr über das Fest. Sie bekommen die Möglichkeit, sich auszutoben und ihren Wissensdurst bei Veranstaltungen zu stillen, die ihnen Einblicke in Gesellschaft und Kultur verschaffen.“, so Wieland Schmidt, Vorsitzender des Kulturvereins. Die Förderung soll vor allem für die Veranstaltungstechnik auf dem Festgelände und die Finanzierung von Fahrgeschäften aufgewendet werden.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Kulturverein Wünschendorf e. V. „Das Kinderfest ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Deshalb freue ich mich, dass wir den Kulturverein Wünschendorf finanziell bei der Organisation des Festes unterstützen können.“, sagte Manuela Wolfram, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de______________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com