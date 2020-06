IHK Hannover Seminar - SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell

Sie wollen Ihre SEO-Kenntnisse auffrischen, erweitern und die aktuellsten Trends und Techniken in der Suchmaschinenoptimierung kennen lernen?

Themen, die im Seminar mit vielen Praxistipps und Beispielen vermittelt werden, sind insbesondere:

Der SEO-Experte Alan Webb erörtert mit Ihnen zusammen in diesem ganztägigen, praxisnahen Seminar erfolgversprechende Strategien und gibt Ihnen die notwendigen Einblicke im Umgang mit den Suchmaschinen. Anhand der Webseiten der Teilnehmer zeigt er, welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten und vermittelt das notwendige Know-how, um ein Top-Ranking für die eigene Website zu erreichen.Dieses Seminar richtet sich an betriebliche Internet-/Marketingbeauftragte, Online-Händler und Start-ups.Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.Ranking-Algorithmen der wichtigsten Suchmaschine/n- Was sind derzeit die bedeutendsten Faktoren?- Welche Rolle spielen Nutzersignale?Professionelle Keyworld-Analyse- Wie werden die aktuell wichtigsten Keywords gefunden?- Keyword-Mapping zur Steigerung der Conversion Rate.OnPage-Optimierung- Wie sollten die selektierten Keywords in die Website integriert werden?- Welche Onpage-Elemente werden wo eingesetzt?- Wie sollte die interne Verlinkung optimiert werden?OffPage-Optimierung- Warum sind externe Links so wichtig?- Wo findet man geeignete Link-Partner?- Was beim Linkmanagement unbedingt zu beachten ist.Ihre Fragen aus der PraxisAlan Webb, Geschäftsführer Abakus Internet Marketing GmbHKosten:250 € + 19 % USt. (brutto 297,50 €), einschließlich Mittagessen.Weitere Infos zur Veranstaltung: https://www.hannover.ihk.de/veranstaltungen/detailseite/veranstaltung/3825.html Weitere Infos zu ABAKUS Internet Marketing: https://www.abakus-internet-marketing.de/