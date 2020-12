IHK Hannover Seminar – Linkaufbau: Grundlagen und Tipps

Sie wollen konkrete Tipps erhalten, wie Sie für Ihre Webseite mehr Relevanz erzeugen können?Dann sind Sie richtig im Seminar „ Linkaufbau: Grundlagen und Tipps “ von SEO-Expertin Anna Pianka, das am 02.07.2021 stattfindet. Innerhalb eines halben Tages erfahren Sie, wie nachhaltiger Linkaufbau und Content-Seeding funktionieren und erhalten einen umfangreichen Einblick in die OffPage-Optimierung.Teilnehmen können Online-Marketingbeauftragte, Online-Shops, Start-ups und Personen mit Expertenstatus unterschiedlicher Branchen.Die Themen im Überblick:• Einführung in SEO OffPage und Links• Möglichkeiten des Linkaufbaus• Recherche und UmsetzungAußerdem gibt es Gelegenheit, Ihre Fragen aus der Praxis zu klären.Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 130,00 € + 16 % USt. (brutto 150,80 €).Die Anmeldung für das Seminar erfolgt über die Webseite der IHK und ist bereits jetzt möglich. Haben Sie Interesse an einem individuell auf Sie und Ihr Unternehmen abgestimmtes SEO-Seminar mit ABAKUS? Zu dieser Möglichkeit finden Sie hier weitere Informationen.