Am 01.05.2022, ab 10:00 Uhr findet in der Glashalle des HCC Hannover wieder eine internationale Terraristikbörse statt. Angeboten werden Schlangen, Echsen, Ampibien, Vogelspinnen, Insekten, Schildkröten, Nagetiere und jede Menge Zubehör rund um das Hobby der Terraristik. Es ist derzeit die größte derartige Veranstaltung in Niedersachsen.