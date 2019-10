VILLA LENZBERG - DIE NEUE LOCATION FÜR COMEDY UND KONZERTE IN WALDHEIM

Das große Comedy - Überraschungsprogramm "ACH WAS" - jetzt endlich auch in Waldheim zu sehen!

In Waldheim kann man sehr schön und ruhig wohnen. Und sonst? Nicht wirklich viel. Restaurants, Veranstaltungen und Kneipen findet man dort nicht gerade im Übermaß.Seit dem Sommer soll sich das nun ändern!Zugegeben: ein bisschen versteckt liegt sie schon - die. Man fährt mit dem 128er oder 134er Bus bis zur Haltestelle Zeißstraße, steigt aus, läuft dann gegenüber der Haltestelle den Siegelweg hoch bis es nicht mehr weitergeht. folgt dann der Ausschilderung zum Vereinsheim Weidengrund, so hieß die Villa früher, und schon ist man da: am. Umgeben von einem herrlichen großen Biergarten, in dem 2020 auch die erstenstattfinden sollen, liegt sie vor einem, die neueim Süden von Hannover!Bereits amkann man dort einerleben. Dann nämlich präsentiert dersein großes Comedy - Überraschungsprogramm. Zu Hören und zu Sehen gibt es Sketche, Reden, Bonmots, Anekdoten, Liebesbriefe, Opernkritiken und Kochrezepte des wohl berühmtesten deutschen Humoristen..., tja, auf den Namen müssen Sie schon selber kommen. Nur soviel sei verraten:oder besser gesagt:Alles klar?Karten zum Preis vonkönnen ab sofort gebucht werden!