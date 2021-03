"Der stille Abschied"

WARUM ?

Und wieder ist ein Obdachloser gestorben !Lieber JimDu warst ein toller MenschDu warst immer gut gelaunt zu den LeutenDu hast immer die Steine sauber gemachtUnd sorgst für die SauberkeitDu warst fast 2 Jahre in der ListIch hoffe dir geht es gut in dem HimmelAlle Menschen denken an dich die dichin der List kennenDu bleibst immer in meinem HerzenMeine Familie denken auch an dichRuhe in Frieden... von der von Obdachlosigkeit bedrohten Francis Bee