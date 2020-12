Änderungen bei der Müllabfuhr

Achtung: Alle Abfuhrtermine werden vorverlegt!

Heute erhielten wir in der Region Hannover eine Weihnachtskarte von unserem Müllentsorger „AHA“. Darin ist der Hinweis enthalten, dassAbfuhrtermine der Weihnachtswoche um jeweils einen Werktagwerden!Das betrifft Restabfälle, Bioabfälle, Papier und Leichtverpackungen (Gelber Sack) gleicher Maßen.Bitte achten Sie darauf, Ihre Abfälle jeweilsals gewohnt am Straßenrand bereit zu legen!So beginnt das Abholen Ihres Mülls vom Montag, dem 21.12., bereitsAbfälle vom Freitag, 25.12. (1. Weihnachtstag) werden so bereits am Heiligen Abend eingesammelt.Bitte beachten Sie diese vorgezogenen Termine, damit unsere weihnachtlichen Straßen und Gassen nicht durch herumliegenden Müll verunstaltet werden.Wir danken allen aber insbesondere den „Außendienstmitarbeiterinnen und –mitarbeitern“ von „AHA“ für ihren unermüdlichen, täglichen Einsatz „bei Wind und Wetter“ dafür, dass Sie unseren Müll einsammeln und zusammenfegen und im Winter die Straßen und Überwege frei schaufeln und wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten!Hinweis: Im Stadtgebiet Hannover werden die Sammelstellen für Weihnachtsbäume nur in der Zeit vom 11. bis 22. Januar zur Verfügung gestellt. Bitte achten Sie auf die Bekanntmachungen von „AHA"