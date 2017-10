BUEN VIVIR

heißt: Gutes Leben

Anmeldungen bitte an:

Ich gerne mache ich euch auf ein / zwei Veranstaltung/en aufmerksam, bei denen es um Lateinamerika, Leben im Einklang mit Natur, Wirtschaft und Politik geht.Details sind in der Einladung (Bild) zu lesen.1. VeranstaltungDatum 26.10.2017Ort: Tellkampfschlue im Altenbeekener Damm 83 in Hannover nähe MaschseeUhrzeit: 18:30 UhrEintritt: 8,-€, ermäßigt 5,-€2. VeranstaltungDatum: 27.10.2017Ort: Leibniz Universität Hannover, Königsworterplatz 1, Conti-Campus Haochhaus im Raum 003 in HannoverUhrzeit: 18:30 UhrEintritt: freienjoy nature and sustainabilitySabine Meyer, Dipl.Päd.Hannoversche Str.1030974 Wennigsensabinemeyer@yahoo.com... von der weiterleitenden VEN-Mitglieds Francis Bee