JUNG & DYNAMISCH? – Freiwillige vor! - Offene FSJ-Stellen im Sport

Der Regionssportbund Hannover e. V. sucht für seine Vereine junge, begeisterungsfähige Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport in der Zeit von 1.8.2018 bis 31.7.2019.

Norden:Burgwedel (FC Neuwarmbüchen, SSV Kirchhorst)

Osten:Burgdorf (Burgdorfer Golfclub), Lehrte (SG Ahlten, TSG Ahlten, TSV 03 Sievershausen, TG Sievershausen) und Sehnde (SV Ilten, TSV Höver, MTV Ilten)

Süden:Springe (RFV Springe)

Westen:Barsinghausen (TSV Groß Munzel), Garbsen (SV Wacker Osterwald) und Seelze (PSV Meeresreiter)

Die Einsatzgebiete sind in allen Himmelsrichtungen in der Region Hannover zu finden:Bist Du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest Deine Erfahrungen im Bereich Sport erweitern und in die Vereinsarbeit einbringen?Dann bewirb Dich schnellstmöglich mit Deinem Lebenslauf und der Angabe Deiner Sportart/en bei uns! - Wir suchen DICH!Kontakt:Luise Zobel (Telefon: 0511 800 79 78-71; E-Mail: zobel@rsbhannover.de Mehr Informationen zum RSB FSJ-Projekt sowie eine Übersicht der aktuell freien Stelle und suchenden Vereine unter: www.rsbhannover.de/FSJ-Projekt-18-19