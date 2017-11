WIR FÜR OBDACHLOSE

https://nebenan.de/groups/16123

Jeder kann in eine ausweglose Situation kommen. Stell Dir vor, dann ist keiner da, der Dir hilft.Der Staat tut es nicht. Also müssen wir selbst es tun. Als Gemeinschaft und als Mensch.Darum habe ich eine neue Gruppe unter dem Nachbarschaftsportal nebenan.de gegründet, deren Mitglieder direkt und sofort starten könnte ().Doch damit nicht genug.Es wird Material benötigt und Kleidung.Der Winter steht vor der Tür. Es ist nass, kalt und ungemütlich. Alle verziehen sich in die beheizte Wohnung, ziehen sich warm an.Wer das nicht kann, sind Obdachlose. Sie leiden besonders.Ich suche Thermohosen Gr. 42 bis 46 (dringend und schnell für eine Frau),(Daunen-) Schlafsäcke,Kabelbinder, Paketbandrollen,Mützen und Schal,Reisetaschen / Koffer mit Abschließmöglichkeit,Winterstiefel -gefüttert (Gr. 42 für die Frau),dicke Pullover,Gürtel,Handschuhe,Regendichte /-abweisende Kleidung ... usw.Alles bitte gewaschen und noch brauchbar. Die Taschen sollten nicht defekt sein (Reißverschlüsse müssen funktionieren).Wer kann helfen ??? ... unmittelbar und vllt. sogar als Handwerker tatkräftig mit anpacken.Das Projekt muss nicht auf Hannover begrenzt bleiben.In Deiner /Eurer Stadt gibt es auch Obdachlose.Die Idee einfach übernehmen und selbst machen.... von der herumziehenden und umsetzenden Francis Bee