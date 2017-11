Probleme mit Office 356 von Microsoft

Ein Konto bei Microsoft - oder doch nicht?

Mein Laptop war kaputt und ist es immer noch, zudem sind alle Daten futsch - das habe ich jetzt schriftlich. Das hat mich 200,-€ ggekostet ohne dass ich auch nur eine Datei gerettet bekommen habe.Mein neuer Laptop hat nun keine installierten Programme mehr und ich muss mich neu organisieren.Photoshop habe ich mir als erstes gekauft und installiert, weil ich es brauche - neben der DVD-Inhalte des Microsoft Office-Paketes. Das brauche ich auch. Und ich habe es auf DVD und ebenfalls installiert. Seit knapp 2 Wochen bin ich zufrieden und jetzt ...bekomme ich seit einigen Tagen die Information (und zwar immer im unpassendsten Moment), dass mein Abbo abgelaufen sei.Wie, abgelaufen? Wie kann etwas abgelaufen sein, was mir längst gehört?Im Internet nachgeforscht: angeblich ist meine Version schon zu alt. HALLO?! 2013 war doch grade erst ... nee, nicht wirklich, aber für mich schon.Ich lese weiter und finde das: "Wichtiger Hinweis für Office 365-Abonnements: Seit dem 28. Februar 2017 steht Office 2013Office 365-Abonnenten nicht mehr als Teil des Office 365-Abonnements zum Download und zur Installation zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Office 2013 ist nicht mehr zur Installation mit einem Office 365-Abonnement verfügbar.Um die Sicherheit der Office-Suite in einem Office 365-Abonnement sicherzustellen und sämtliche neuesten Features zu erhalten, sollten Abonnenten das Upgrade auf Office 2016 im Rahmen des Abonnements kostenlos durchführen.Hinweis : Einmalig erworbene Versionen von Office 2013 wie Office Office Home and Student, Office Home and Business oder Office Professional sind von dieser Ankündigung nicht betroffen. Informationen zum Installieren dieser Office-Versionen finden Sie in den nachstehenden schrittweisen Anleitungen."Kostenlos isses fann aber eben doch nicht, aber mindestens das 1. Jahr wäre frei, danach kostet das Office-Paket jählich 69,-€, monatlich 7,-€.Wieso soll ich für ein Paket bezahlen, was ich schon habe? ... noch zumal es ja angeblich für mich nichts kosten dürfte.Wieso also soll ich jetzt plötzlich bezahlen? Und wenn: das Ende der Probephase in einem Jahr habe ich noch lange nicht erreicht.Werde ich jetzt ein Jahr mit Drohungen belästigt, dass das Word-Schreib-Programm, Excel usw. am Tag XY nicht mehr funktionieren wird, sobald ich das Programm starte?Oder bin ich nächste Woche schon abgenabelt von jedglicher Korrespondenz mit meinen Büchertexten und meinem Haushaltsbuch auf Excel?Fuktioniert dann alles nicht mehr, oder nur ein Teil?Och, ist das ätzend! Voll die Zeitkiller!Ich dachte, die machen Word wieder bedienbar einfach, ohne Probleme und Einschränkung ... ALLES GELOGEN !Hat jemand einen Tipp? ... beachtet auch die Bildunterschriften.... von der völlig verstörten und von einem Prgramm behinderten Francis Bee