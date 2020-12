„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, …

an: An insgesamt 200 Sammelstellen können ausgediente Weihnachtbäume abgelegt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass die Bäume größtenteils kompostiert werden sollen. Daher sollen die Bäumeundverpackt zu den Ablagestellen gebracht werden. AHA stellt diese Ablagestellen in der Zeit vom 11.Im Stadtteil Hannover-Döhren finden Sie folgende Sammelplätze: Fiedeler Platz/ Ecke Bernwardstr. (Bild 2) Klinkerfuesstraße (Wendeplatz) (Bild 3) Peiner Straße/Holthusenstraße (Auf der Bauminsel) (Bild 4) Leineinsel/Am Brückenhaus (Bild 5)Weitere Standorte der ordentlichen Baum-Sammelplätze und über die Abholung in der „Region Hannover“ finden Sie auf der Internetseite von „AHA“ unter dem Punkt „Abfuhrkalender“/ Tannenbaumabholung Bitte beachten Sie, dass die Sammelstellen ab dem 22. Januar 2021 geschlossen und abgeräumt werden. Danach anfallende Weihnachtsbäume können Sie dann immer noch bei den Wertstoffhöfen entsorgen (nein, nicht über den Zaun werfen).