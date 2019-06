Fitnessbloggerkonferenz in Hannover - Die FiBloKo geht in die dritte Runde

Vom 23. bis 24. November 2019 heißt Jahn Sterley, Gründer und Betreuer von Fitvolution, wieder alle Sport- und Fitnessbegeisterte auf der Fitness Blogger Konferenz in Hannover willkommen.



In der Bloggerszene hat sich diese sportliche Veranstaltung schon einen Namen gemacht und sie gewinnt zunehmend an Beliebtheit. 2017 fand die erste deutsche Fitness Blogger Konferenz statt, die von den 25 Teilnehmern sehr gut angenommen wurde. Das Blogger-Event war auch im vergangenen Jahr wieder ein voller Erfolg – mit doppelt so vielen Besuchern. In diesem Jahr werden über 100 Sportblogger erwartet.Auf der Fitness Blogger Konferenz geben Experten den Teilnehmern wertvolle Tipps mit auf den Weg, wie sie ihre Blogs optimieren und somit mehr Erfolg ernten. Ein wichtiger Punkt ist außerdem das Thema „Networking“. Die Veranstaltung ist der richtige Ort, um neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander auszutauschen. Hier bekommen die Blogger auch gute Ratschläge in Punkto Firmenkooperationen in die Hand.Das Programm der Fitness Blogger Konferenz ist auf zwei Tage aufgeteilt. Am ersten Tag verraten renommierte Keynote Speaker aus der Szene wie z. B. Nadine Eule-Mau, Bloggern bei Eiswürfel im Schuh, oder Jana & Felix von The Fit Mind, ihre Erfolgsgeheimnisse in einer Vortragsreihe preisgeben. Am zweiten Tag werden die spannenden Blogger-Themen in insgesamt neun interaktiven Workshops vertieft.Die SEO Agentur ABAKUS aus Hannover-Linden ist dieses Jahr auch wieder auf der Fitness Blogger Konferenz präsent. ABAKUS Internet Marketing, Spezialist für Suchmaschinenoptimierung mit bald 20 Jahren Erfahrung, hat bereits in den letzten zwei Jahren darüber aufgeklärt, wie ein Blog im Google-Ranking möglichst weit vorne platziert werden kann.In diesem Jahr gibt es einen Vortrag zur Optimierung von Websites durch Offpage SEO (Anna Pianka). Dabei wird vor allem auf das Thema „Linkaufbau“ eingegangen werden.Nähere Informationen über das diesjährige Programm finden Sie auf der Website der FiBloKo . Dort erhalten Sie auch die Tickets.