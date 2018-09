Der Entdeckertag und Square Dance oder Square Dance und der Entdeckertag

Schon im letzten Jahr hatte die SportRegion Hannover ihre Bühne auf dem Georgsplatz neben den Brunnen aufgebaut und ein buntes Programm geboten. "Jung und Alt" zeigten Vielfältiges aus dem weiten Bereich des Sports, der auch ins Musische hineinreicht, also Tanzen jeder Art. Nach Musik jeder Art: Pop, Musical, Jazz, Dixieland, Country & Western. Eben genau wie bei Square Dance, der sich im letzten Jahr mit drei Squares, also 24 Tänzern und Tänzerinnen auf dieser Bühne präsentierte.Auch in diesem Jahr waren wieder drei Squares angetreten: Je einer von den, die unter der Leitung von Caller Horst Buresch zeigten, was Square Dance ist und wie er funktioniert. Auf jeden Fall fröhlich und lebendig. Die bunte Tanzkleidung unterstrich das.Eine Besonderheit bilden sicherlich die Dancing Wheels, deren Name klar sagt, dass diese Gruppe "nicht der Norm" entspricht. Hier tanzen nämlich Menschen mit körperlichen Einschränkungen mit "normalen Gehern" zusammen. Ungezwungen und gleichberechtigt. Die Rollstühle machen das deutlich. Und es funktioniert - dank Square Dance, dessen Technik, eine "moderne Modultechnik" dies ermöglicht.Die Dancing Wheels sind jederzeit offen für "Neuzugänge", für Interessierte, die ein derartiges Miteinander, echte Inklusion, für sich entdecken möchten. Eben Square Dance.Auch die Cloverleaves, ein "normaler" Square Dance Klub, freuen sich über neue Mittänzer, über Paare, die sich ein gemeinsames Hobby wünschen, bei dem es locker, rhythmisch und fröhlich zugeht. Das gilt natürlich auch für Singles, obwohl Square Dance ein Paartanz ist. Das aber findet sich in der Regel.Entdeckertag heißt ja, man kann etwas Neues entdecken. Für sich.Zum Beispiel Square Dance.Diebieten zwei Abende der "Offenen Tür" an, zum "Reinschnuppern".Mehr Information entweder unter www.cloverleaves.de oder 05137-77013Bei Interesse an den Dancing Wheels: www.dancingwheels.deFür die Region: Railroad Runners Lehrte: www.squaredance-lehrte.deJürgen B. HartigGarbsenFotos aus der Perspektive des Dancing Wheels Mitglieds Holger Riekenberg, Rollstuhlfahrer.