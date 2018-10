SQUARE DANCE für Neueinsteiger - 5. und 12.Oktober 2018

Hannover: Epiphanias Haus zur Begegnung |

Square Dance Kurse für Neueinsteiger beginnen in der Regel bei all den vielen Klubs in Deutschland, so auch in Hannover, im Herbst, damit man bis zur Sommerpause ausreichend Zeit hat, sich diesem lebendigen Hobby zu widmen. Denn ohne ein wenig Lernen geht auch hier nichts. Hört sich "pädagogisch" an, ist aber "ungefährlich".



In einer Tanzschule muss man auch erst einmal das Eins-Zwei-Drei des Walzers erlernen, bevor man ihn "rund" tanzen kann. Wer Angeln richtig betreiben will, muss einen Angelschein machen, und, na ja, ein Führerschein will auch erarbeitet sein. Wobei der wesentlich teurer ist als ein Schnupperabend beim Square Dance. Der kostet nämlich nichts. Klar, wer dabei bleiben will, wird sich auf kleine Teilnahmebeiträge einstellen müssen. Aber, ein Kinoabend in der Stadt reißt größere Löcher in die Geldbörse...



Square Dance wird weltweit getanzt und schafft Freundschaften über Grenzen hinweg. Wer gerne reist und Square Dance beherrscht, "spricht eine Sprache mehr". Mal versuchen?



Am 5. Oktober 2018 um 19 Uhr gibt es die erste Chance, am 12.Oktober die zweite. Im Gemeindezentrum der Epiphanias-Kirche, Hägewiesen 117, Hannover-Bothfeld (Sahlkamp). Die Stadtbahn Linie 2 hält fast vor der Tür, und Parkplätze gibt´s auch.



Ideal für Paare, die ein gemeinsames Hobby suchen. Passend auch für Singles.

Noch Fragen? Kommen Sie. Der SD-Klub Cloverleaves bewortet sie noch vor Ort.



Jürgen B. Hartig (Tanzleiter/Caller der Cloverleaves)