Dog Days Hannover - Das Hunde Open Air am Stadion

Am Wochenende vom 22. bis 23. Juni 2019 ist es wieder soweit. Bereits zum fünften Mal finden die „Dog Days“ in Hannover statt. Zwei Tage lang können sich die Besucher mit ihren Hunden auf den Rasenflächen vom SC Elite am Stadion von Hannover bei einer Vielzahl von Ausstellern über verschiedene Bereiche rund um den Vierbeiner ausführlich informieren und beraten lassen. Da die Beziehung zwischen Mensch und Hund im Vordergrund steht, sind alle Besitzer mit ihren Hunden herzlich willkommen. An verschiedenen Stationen, wie dem Dog Frisbee oder einer Hasenzugmaschine kann spielerisch die Aktivität des Hundes gefördert werden. Des Weiteren ist ein professioneller Tierfotograf vor Ort und macht ganztägig Erinnerungsfotos. Neben Themen wie Ernährung, Gesundheit, Erziehung, Sport und Hundeaccessoires wird es bei den Dog Days wieder ein Rahmenprogramm geben. Hierbei werden sowohl verschiedene Hunderassen, tanzende Vierbeiner, Hundetricks und vierbeinige Wassersportler sowie die Kommunikation mit dem Hund vorgeführt.



Bei der Haltung eines Hundes ist vor allem auf die richtige Ernährung zu achten. Durch das übermäßige Futterangebot verlieren viele Besitzer schnell den Überblick. Das passende Tierfutter muss alle Nährstoffe enthalten, die der beste Freund des Menschen für ein gesundes Wachstum und ein Leben voller Aktivität benötigt. Über eine artgerechte und gesunde Ernährung, speziell auch für Hunde mit Allergien oder einer empfindlichen Verdauung, informieren vor Ort geschulte Experten für Hundenahrung.



Verschiedene Vereine und Züchter präsentieren die unterschiedlichsten Hunderassen. Der Verein ERU Canis Gemeinschaft e.V. stellt die neue Züchtung, den Chebo, vor. Dieser ist eine Züchtung aus den Rassen Chow Chow, Eurasier und Bobtail. Jeder Chebo hat ein einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Zudem wird die britische Hunderasse, der Bedlington-Terrier, mit seinem charakteristisch dicken Fell mit Korkenzieherlocken, welche besonders am Kopf stark ausgeprägt sind, auf der Showfläche um 16:30 Uhr vorgestellt.



Einen besonderen Wettbewerb hat der erste deutsche Havaneserverein bei den Dog Days organisiert. Am Stand des Vereins können sich im Vorfeld und auch spontan während der Veranstaltung Hunde für eine Rasse-Bewertung anmelden.

Mitmachen können hierbei nicht nur Rassehunde, sondern auch Mischlings- sowie Hybridhunde. Einen besonderen Durchgang wird es speziell für Kinder geben, die ihre Hunde präsentieren möchten. Jeder Teilnehmer erhält neben einer Richterbewertung auch eine Urkunde. Zusätzlich erhalten die Tagessieger noch eine besondere Auszeichnung.



Oftmals brauchen Hunde einen Anreiz um in Bewegung zu kommen. Bewegungsfaule und besonders aktive Hunde können an der Hasenzugmaschine von Fit For Dogs ihre Freude haben. Besucherhunde können auf der großen Wiese spielerisch einer Hasenattrappe unter Aufsicht hinterherjagen. Neben der Verbesserung der Kondition und der Muskulatur steht hierbei vor allem das Vergnügen für den Hund im Vordergrund.

Für diejenigen, die sich gerne gemeinsam mit ihrem Liebling bewegen und Alternativen zum Joggen oder Radfahren suchen, zeigen die Dancing-Dogs vor Ort eine andere kreative Freizeitbeschäftigung. Mit einem breitgefächerten Programm aus allen Musikrichtungen zeigt Monika Brzoska mit ihrer Gruppe um 11:45 Uhr auf der Showfläche, wie Hund und Mensch beim gemeinsamen Tanz miteinander Spaß haben. Darüber hinaus können Hunde neben dem Tanzen auch Tricks erlernen. So können die Besucher um 16:45 Uhr bei einer Hundetrick Vorführung einmal erleben, was Hunde sich alles merken und welche Tricks sie so drauf haben.



Richtig schnell und akrobatisch geht es bei der Frisbee Show des PHV Kirchdorf um 14:30 Uhr zu. Dieser Sport fordert von den Hunden neben der körperlichen Fitness auch einen gewissen Grad an Intelligenz. Der Hundeführer übt dabei verschiedene Tricks mit anspruchsvollen Sprüngen ein. Das Besondere an diesem Sport ist, dass der Hund und sein Halter während der Übungen ständig miteinander kommunizieren müssen. Auch die Besucher können mitmachen und sich mit ihren Hunden im Anschluss mit einem Trainer einmal ausprobieren.



Dass Hunde auch Spaß an bestimmten Aufgaben haben, zeigen die Vereine Wassersportfreunde Uelzen und die Zughundeschule Nord aus Wistedt. Die Wassersportfreunde haben sich zum Ziel gesetzt, Hunde an das Schwimmen und das Apportieren im Wasser heranzuführen. Durch das Wassertraining werden die Hunde auch als Retter eingesetzt, um z.B. Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Die Zughundeschule stellt bei den Dog Days passende Geschirre für Hunde vor, die z.B. beim gemeinsamen Radfahren oder für bestimmte Fortbewegungsmittel eingesetzt werden können.



Auch der Tierschutz und die artgerechte Haltung von Tieren werden bei den Dog Days ausführlich thematisiert. Mehrere Tierschutzeinrichtungen aus der Region sind vor Ort und berichten von ihrem Alltag sowie über aktuelle Projekte. Immer wieder kommt es auch heute noch vor, dass Hundebesitzer ein Tier hilflos aussetzen, weil sie mit der Situation überfordert sind. So sucht zum Beispiel der Verein „Berner Sennenhunde in Not“ Patenschaften für ihre Schützlinge und stellt seine Arbeit vor.



Das weitere Spektrum reicht von Beratungsangeboten und Informationen für (zukünftige) Hundebesitzer über verschiedene Hunderassen, handgenähte Leinen und Halsbänder sowie Hundespielzeug bis hin zu selbstgemachten Hundekeksen. Weiterhin werden verschiedene Heilverfahren, wie die Tierphysiotherapie und Osteopathie vorgestellt sowie ein würdevoller Abschied unserer treuen Weggefährten.



Kinder haben die Möglichkeit an einer Schatzsuche teilzunehmen, bei der sie mit etwas Glück einen kleinen Preis gewinnen können! In der Nähe vom Eingang gibt es auch die Chance an einem Tombola-Glücksrad tolle Gewinne zu erzielen. Die gesamten Erlöse werden einer gemeinnützigen Tierschutzorganisation gespendet.

Über beide Tage wird die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auf dem Gelände begleitet. Gäste die ihre Hunde mitbringen, sollten darauf achten, dass diese an der Leine zu halten sind sowie einen gültigen Impfausweis mitführen.



Veranstaltungsort: Sport Club Elite v. 1921

Adresse: Stadionbrücke 5, 30459 Hannover

Termin: 22.06.2019 – 23.06.2019

Öffnungszeiten: Sa. 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahre: frei, Hunde: willkommen

Parkplätze: Parkplatz in der Stammestraße (Parkplatz ist ausgeschildert) und Schützenplatz

Nahverkehr: Straßenbahn Linie 3/7 Richtung Wettbergen ab Hannover Hauptbahnhof bis zur Station Stadionbrücke



Weitere Infos: www.dogdays-hannover.de



Programm jeweils am Samstag und am Sonntag

Beginn Thema/ Art der Vorführung

11:15 Uhr "Der Havaneser" - ein verspielter und treuer Begleiter

11:45 Uhr "Dog Dance" - Tanzen mit Hunden

12:15 Uhr Tierakrobatik-Show mit den American Cocker Spanieln

12:45 Uhr "Der Chebo" - selbstbewusst und familienfreundlich

13:00 Uhr Rally Obedience/ Hunde-Parcours

13:30 Uhr Hundesport & mehr

14:00 Uhr Die Vielfalt des Zughundesports

14:30 Uhr Hunde Frisbee Show mit den „real and true friends" - Mitmachaktion für Besucherhunde

15:00 Uhr Preisverleihung Kinderschatzsuche

15:30 Uhr Agility Training mit dem Pudel

16:00 Uhr Wasserarbeiter - Sportlich als Team am und im Wasser

16:30 Uhr Sportlich unterwegs: Der Bedlington-Terrier

16:45 Uhr Trickshow und Mitmachaktion