Aikido Schnupperkurs im Mai 2022 in Hannover

Schnupperkurs

9. bis 30. Mai 2022 - 4 Montage um 19 Uhr

Anmeldung unter: info@kyushindo.de



AIKIDO

die moderne, friedliche Kampfkunst

in Hannover / List

www.aikido-schnupperkurs.de



Die Teilnahme an dem Aikido Kurs ist ohne jede Vorkenntnisse möglich und bietet einen guten Einstieg in das regelmäßige Training.

Der Kurs (4 Montage um 19.00 bis 20.30 Uhr)

kostet einmalig 25 €

Trainingsort

Hannover/List:

Ricarda-Huch-Schule Hannover

Bonifatiusplatz 15

30161 Hannover

Das Training findet im Gymnastikraum der Ricarda-Huch-Schule statt (Haupteingang Schule – dann linker Treppenaufgang bis ganz oben unterm Dach).

Bitte 15 Minuten vor dem Trainingsbeginn da sein.

Anmeldung:

info@kyushindo.de