Aikido Schnupperkurs im Februar 2018 - Hannover

Kampfkunst Aikido

Der Schnupperkurs für Anfängerinnen und Anfänger ermöglicht

in einer entspannten Atmosphäre einen Einblick in das

Aikido-Training mit seinen besonderen Bewegungen und

Übungsformen. Die Teilnahme an dem Montags-Kurs ist ohne

jede Vorkenntnisse möglich und bietet einen guten Einstieg in

das regelmäßige Training.



www.aikido-schnupperkurs.de



Vier Montage (5.02. bis 26.02.2018) im Februar

von 19 bis 20 Uhr in der Ricarda-Huch-Schule

Bonifatiusplatz 15, 30161 Hannover/List

(Anmeldung: info@kyushindo.de) Die Kursgebühr beträgt einmalig 25 €.