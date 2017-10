Reichtum. Macht. Armut.

Wie viel Ungleichheit verträgt die Gesellschaft?

... ist die Frage, die derzeit die Gesellschaft bewegt.Es ist unübersehbar und schon jetzt Wirklichkeit: viele normalverdienende Vollzeitarbeitnehmer werden schon in 10 Jahren nur noch die Hälfte dessen bekommen, was sie nach Rentenbescheid bekommen müssten.Es gibt viele Fragen zur Zukunft der Gesellschaft.Bitte Themen und Referenten aus dem als Bild beigelegten Flyer entnehmen.Die Fachtagung findet in den ver.di - Höfen statt.Das Thema haben div. Organisationen auf ihrer Agenda und treten in gemeinschaftlicher Verbundenheit als Veranstalter auf: AWO, Caritas, DGB, Diakonie,Evangelischer Fachverband Wohnung und Existenzsicherung, GEW, KDA, Landesarmutskonferenz, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für SozialmedizinNds. e.V., Paritätischer Nds., Rosa-Luxemburg-Stiftung, SoVD, VerdiOrt: Ver.di Veranstaltungszentrum Goseriede 10, 30159 HannoverZeit: Di., 17.10.2017, 10 - 16 UhrDie Teilnahme ist kostenlos.Barrierefreier Zugang... von der altersarmut-bedrohten Francis Beep.s.Vermutlich kommen ohnehin nur jene, die eine Verbesserung herbeiführen wollen. Die Menschen, die das wirklich aktiv ändern könnten, werden wohl wieder nicht anwesend sein.