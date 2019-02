8. Hannoversche Freiwilligenbörse

Ab 11 Uhr werden viele Menschen, die in Vereinen oder Verbänden ehrenamtlich tätig sind, ihre Arbeit an den unterschiedlichsten Ständen im Pavillon vorstellen.Ich werde auch dort sein und möchte den Tag nutzen Euch einzuladen und mich zu treffen.arbeitet für Obdachlose und hilft direkt dort, wo es gebraucht wird;vernetzt und informiert über upcycling, Müllvermeidung und Produktänderungen - hin zu Plastikersatz und der Suche nach anderen Materialien, usw.; VEN (Verband Entwicklungspolitik Nds.) politische Bildung und Vernetzung, weltweite Aufklärungsarbeit für Frieden, biologischorientierten Anbau, Ökonomie und Ökologie; Eco-Village / Ökodorf für Hannover ist die Idee eines urbanen Ökodorfes in der Stadt Hannover, gefördert von der Stadt Hannover; dienutzt weggeworfenes, macht aus Alt-Neu und gibt Tipps zu upcycling, oder der für ein Bedingungsloses Grundeinkommen und neuerdings bin ich auch in der Ihmezentrum zu finden. Auf dem Portal nebenan.de habe ich eine Gruppegegründet, die allmählich wächst.Die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen/Verbändeb in denen ich mich engagiere, ist aus eigener Not gewachsen. Mehr darüber auf meinerIch würde mich freuen, Gleichgesinnte zu treffen oder kennenzulernen. Ich werde mich den ganzen Tag bei den oben genannten Ständen aufhalten (und damit Ihr mich erkennt, werde ich mich etikettieren, außerdem habe ich immer einen Fotoapparat dabei und einem Rucksack mit Grünem Ampelmännchen).Datum:... bis 18 Uhr.Ort:, Lister Meile 4, am Weißekreuzplatz in der Oststadt/Friesenstr.