⭕⭕ Ab Hannover: Verkehrswende-Radtour der Aktion ⭕⭕ StadtMensch & FahrRad ⭕⭕ n

Verkehrswende-Radtour Langenhagen

Ab Hannover:Infrastruktur für mehr Radverkehr in der Region Hannover.StadtMensch&FahrradEs geht im Rahmen der Aktion StadtMensch&FahrRad auf Tour.Bei drei Radtouren schauen wir uns gute und schlechte Beispiele vor Ort an,sprechen mit Expert*innen und radeln zusammen durch die Region Hannover.Über die geplante Veloroute 02 und den geplanten Radschnellweg geht es ab Hannover zur Bike&Ride-Anlage in Langenhagen und wieder zurück nach Hannover.Bitte anmelden unterMit der Bestätigung wird der Startort in Hannover, also der konkrete Treffpunkt, zugesendet.