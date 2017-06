UNSER WELTGARTEN - ein soziales Kunstprojekt

Ausstellung bis 6. August 2017 um die Kreuzkirche Hannover



Veranstalter: Türkischer Elternverein der Landeshauptstadt Hannover e. V.Kooperationspartner : Ev. - luth. Marktkirchengemeinde HannoverProjektidee/Künstlerische Leitung: Inge-Rose LippokBlumen und Heimat sind für viele Menschen unabdingbar miteinander verbunden und stehen für Verwurzelung, Wachstum und Gedeihen.Über 3 Monate malten gemeinsam mit der Künstlerin Inge-Rose Lippok im Atelier LortingART, Lortzingstr.1 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge und deutsche Jugendlichesowie in Hannover lebende Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter von 9 - 19 Jahren einen kunstvoll gestalteten Garten.Ein kleines farbiges Stück Paradies, eine persönliche Bereicherung eines jeden Einzelnen im Hinblick auf das Gesamtkonzept....Hier soll der WELT GARTEN um den besinnlichen grünen Platz rings um die Kreuzkirche in der Innenstadt auch als ..ein Symbol für Heimat und Verwurzelung in den Mittelpunkt gestellt werden.Gefördert durch die Region Hannover und Dr. Buhmann Stiftung