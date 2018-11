Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung durch die Leinemasch bei Ricklingen

Nach einem ausgiebigen Frühstück führt uns der Weg vom Treffpunkt aus zur Leine, deren Verlauf wir ein Stück flussaufwärts folgen. Nach knapp 2,5 km biegen wir zum Großen Hemminger Teich ab und durchstreifen dann die Seenlandschaft. In den Sommermonaten beliebtes Ausflugsziel, werden wir dort auf winterliche Ruhe stoßen. Weiter geht es nach Ricklingen, seit 1920 Stadtteil Hannovers, der aber schon auf eine über 800 jährige Geschichte zurückblicken kann. Vielleicht finden wir ja noch Spuren der Vergangenheit oder alter Tradition. Auf der Spur des Deichgrafen geht es dann zurück zum Ausgangspunkt der letzten Wanderung 2018.Wegstrecke: Die ca. 8 km lange Tour verläuft ohne spürbare Höhenunterschiede überwiegend auf geschotterten oder asphaltierten, gut begehbaren Wegen. Stöcke sind nicht erforderlich und auf Rucksackverpflegung können wir getrost auch verzichten..Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z